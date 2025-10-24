Scarlet il nuovo film di Mamoru Hosoda verrà proiettato in anteprima ad Alice nella città a Roma

Presentato in anteprima ad Alice nella Città, il film mostra ancora una volta come Hosoda riesca a fondere spettacolo e introspezione in un'animazione che riflette sull'animo umano e sulla libertà. Il maestro dell'animazione giapponese Mamoru Hosoda porta in anteprima ad Alice nella Città il suo nuovo film Scarlet, una fiaba d'azione e introspezione che mescola epica medievale e contemporaneità, esplorando la possibilità di spezzare il ciclo dell'odio attraverso l'empatia e il tempo. Mamoru Hosoda presenta "Scarlet" Dopo il successo internazionale di Belle, Mamoru Hosoda torna con Scarlet, una nuova opera che sembra estendere la sua poetica verso territori più oscuri e maturi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

