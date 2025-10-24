Scappa dalla polizia su uno scooter rubato poi si schianta e aggredisce gli agenti

Genovatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 30enne genovese accusato di resistenza e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale. L'uomo è stato anche denunciato per ricettazione.Mercoledì scorso, intorno alle ore 19:30, una pattuglia è intervenuta in un appartamento in soccorso a una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

