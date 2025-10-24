Scandalo scommesse Nba scommettevano sapendo dei falsi infortuni | ecco le partite sotto inchiesta

Chauncey Billups, allenatore dei Portland Trail Blazers, e Terry Rozier, giocatore dei Miami Heat, sono stati arrestati ieri in una vasta operazione contro scommesse e gioco d’azzardo illegali nella Nba, la lega professionistica di basket nordamericana. Billups, 49 anni, campione Nba con i Detroit Pistons nel 2004 e ora allenatore dei Trail Blazers, è stato arrestato, con una trentina di altre persone, per la sua “presunta partecipazione a una rete nazionale di partite di poker truccate, legata alla mafia italoamericana”, ha spiegato durante una conferenza stampa Joseph Nocella, procuratore federale di New York. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Scandalo scommesse Nba, scommettevano sapendo dei falsi infortuni: ecco le partite sotto inchiesta

