Scandalo scommesse in NBA coinvolto anche LeBron | O’Neal esplode di rabbia

Sportface.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scoppia lo scandalo scommesse nel mondo della NBA: quanti arresti dell’FBI! Shaquille O’Neal è furibondo: nel mirino anche LeBron. È scoppiata la bufera nel mondo NBA. La Lega ed i suoi fan sono stati scossi da un duplice arresto che coinvolge due nomi noti: il playmaker dei Miami Heat, Terry Rozier e l’allenatore dei Portland Trail Blazers, Chauncey Billups. Entrambi fermati nell’ambito di indagini sull’azzardo illegale condotte dall’FBI, che hanno già portato a decine di arresti. Scoppia il caos in NBA: le mani di Cosa Nostra sulla Lega. L’operazione dell’FBI ha portato all’arresto di Terry Rozier, 30 anni, fermato giovedì mattina in un hotel di Orlando, Florida. 🔗 Leggi su Sportface.it

