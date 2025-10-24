Scandalo scommesse in NBA coinvolto anche LeBron | O’Neal esplode di rabbia

Scoppia lo scandalo scommesse nel mondo della NBA: quanti arresti dell’FBI! Shaquille O’Neal è furibondo: nel mirino anche LeBron. È scoppiata la bufera nel mondo NBA. La Lega ed i suoi fan sono stati scossi da un duplice arresto che coinvolge due nomi noti: il playmaker dei Miami Heat, Terry Rozier e l’allenatore dei Portland Trail Blazers, Chauncey Billups. Entrambi fermati nell’ambito di indagini sull’azzardo illegale condotte dall’FBI, che hanno già portato a decine di arresti. Scoppia il caos in NBA: le mani di Cosa Nostra sulla Lega. L’operazione dell’FBI ha portato all’arresto di Terry Rozier, 30 anni, fermato giovedì mattina in un hotel di Orlando, Florida. 🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondisci con queste news

I coach reagiscono allo scandalo scommesse: più tutela e formazione - X Vai su X

Scandalo scommesse illegali nel basket Nba: 37 arresti in Usa, compresi giocatori e allenatori. I legami con Cosa Nostra Oltre 30 persone, tra cui l'allenatore dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups e il giocatore dei Miami Heat Terry Rozier, sono state - facebook.com Vai su Facebook

Scommesse truccate e mafia italoamericana: la Nba nel caos, arrestati coach e star del basket - L’Fbi svela una rete di scommesse illegali e partite di poker truccate che coinvolge star della Nba e quattro famiglie di Cosa Nostra. Secondo panorama.it

Scandalo scommesse nella Nba, arrestati Rozier, Billups e Damon Jones. Coinvolte anche famiglie della mafia di New York - Tra gli arrestati (oltre trenta) c'è l'allenatore della squadra di Portland (Nba), Chauncey Billups, e la guardia dei Miami Heat Terry Rozier. Segnala tg.la7.it

Nba, scandalo scommesse illegali: oltre 30 arrestati. Anche Terry Rozier e Damon Jones - Leggi su Sky TG24 l'articolo Nba, scandalo scommesse illegali: oltre 30 arrestati. Come scrive tg24.sky.it