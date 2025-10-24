Scandalo scommesse e gioco d’azzardo illegali nella Nba arrestati Rozier e Billups

Il 23 ottobre Chauncey Billups, allenatore dei Portland Trail Blazers, e Terry Rozier, giocatore dei Miami Heat, sono stati arrestati in una vasta operazione contro scommesse e gioco d’azzardo illegali nella Nba. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Scandalo scommesse e gioco d’azzardo illegali nella Nba, arrestati Rozier e Billups

