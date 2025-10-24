Scandalo nel Bresciano | 250mila tonnellate di compost avvelenato nei campi
In 5 anni profitti criminali per 7 milioni di euro L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
News recenti che potrebbero piacerti
? Compost al veleno: il nuovo incubo ambientale nel bresciano. Un nuovo scandalo ambientale nella provincia di Brescia, dove un'azienda di compostaggio ha distribuito materiale contaminato da plastica e idrocarburi nei campi agricoli, ricordando il pre - facebook.com Vai su Facebook
Basket, Nba: scandalo mafia e scomesse - X Vai su X