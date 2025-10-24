Scandalo Eurolega arbitro arrestato | trovati in casa 250 mila euro e lingotti d’oro

250 mila euro e lingotti d’oro in casa: scatta l’arresto per l’arbitro dell’Eurolega. Le accuse sono pesantissime. Non è un periodo affatto facile per il mondo del basket. Dopo lo scandalo scommesse, che ha trovato in pieno la NBA, adesso anche l’Eurolega si vede invischiata in una clamorosa bufera giudiziaria. Il protagonista della vicenda è l’arbitro Uros Nikolic. Il 39enne serbo è stato arrestato nella sua abitazione di Belgrado per poi essere trasportato in carcere. L’arbitro è accusato di aver avuto rapporti con un clan della criminalità organizzata. Nell’abitazione dell’arbitro, sottoposta a perquisizione, sono stati trovati: 250 mila euro in contanti, lingotti d’oro e orologi di lusso. 🔗 Leggi su Sportface.it