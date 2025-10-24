Scandalo Eurolega arbitro arrestato | trovati in casa 250 mila euro e lingotti d’oro
250 mila euro e lingotti d’oro in casa: scatta l’arresto per l’arbitro dell’Eurolega. Le accuse sono pesantissime. Non è un periodo affatto facile per il mondo del basket. Dopo lo scandalo scommesse, che ha trovato in pieno la NBA, adesso anche l’Eurolega si vede invischiata in una clamorosa bufera giudiziaria. Il protagonista della vicenda è l’arbitro Uros Nikolic. Il 39enne serbo è stato arrestato nella sua abitazione di Belgrado per poi essere trasportato in carcere. L’arbitro è accusato di aver avuto rapporti con un clan della criminalità organizzata. Nell’abitazione dell’arbitro, sottoposta a perquisizione, sono stati trovati: 250 mila euro in contanti, lingotti d’oro e orologi di lusso. 🔗 Leggi su Sportface.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Scandalo in Eurolega: arrestato l'arbitro Nikolic, sospettato di far parte di un clan criminale #basket - X Vai su X
NBA, LO SCANDALO SI ALLARGA: ARRESTATO ANCHE CHAUNCEY BILLUPS Il coach dei Portland Trail Blazers arrestato, subito dopo Terry Rozier. Entrambi sono stati immediatamente licenziati. - facebook.com Vai su Facebook
Scandalo in Eurolega: arrestato l'arbitro Nikolic, sospettato di far parte di un clan criminale - L'arbitro di Eurolega Uros Nikolic è stato arrestato a Belgrado nell'ambito di una grossa operazione della polizia internazionale, che ha condotto in carcere altre dieci persone. Secondo msn.com
Eurolega sotto shock, arrestato l’arbitro Uros Nikolic: in casa trovati 250 mila euro e lingotti d’oro - L'arbitro di Eurolega Uros Nikolic è stato arrestato a Belgrado dalla polizia internazionale a seguito di una operazione su vasta scala contro clan della ... Lo riporta fanpage.it
Dopo l'arresto, EuroLeague sospende l'arbitro Uros Nikolic - Uros Nikolic, l'arbitro di EuroLeague arrestato nelle ultime ore, è stato sospeso a tempo indeterminato dalla EuroLeague. Si legge su pianetabasket.com