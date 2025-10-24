Scampia | sorpreso con pistola e munizioni La Polizia di Stato arresta 21enne

Arrestato 21enne a Scampia: trovata in casa una pistola Beretta con matricola abrasa e munizioni.. Proseguono i servizi straordinar i predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne napoletano, con precedenti di Polizia, per porto abusivo di armi e ricettazione. In particolare, gli agenti del Commissariato Scampia e della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del prevenuto rinvenendo una pistola marca Beretta con matricola abrasa e relativo munizionamento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it