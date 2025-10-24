Scampia armi e droga in uno stabile | arrestato 21enne

In un’abitazione di Scampia una pistola con matricola abrasa, nelle pertinenze un fucile e un revolver. Nell’atrio trovate 18 bustine di marijuana. Tutto sequestrato dagli agenti. La Polizia di Stato ha arrestato un 21enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di porto abusivo di armi e ricettazione. L’operazione è stata condotta dagli agenti . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Scampia, armi e droga in uno stabile: arrestato 21enne

