Scampia 21enne trovato in casa con una pistola | nello stabile anche droga e altre armi

Un 21enne napoletano è stato arrestato ieri mattina a Scampia dalla Polizia di Stato per porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, durante un controllo presso la sua abitazione, è stato trovato in possesso di una pistola Beretta con matricola abrasa e relativo munizionamento. Nelle immediate pertinenze .

