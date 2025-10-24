Sassuolo vs Roma ottava giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
G ara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Gli emiliani puntano a prolungare la striscia di risultati utili positivi, mentre i giallorossi vogliono ripartire dopo l’ultima sconfitta. Sassuolo vs Roma si giocherà domenica 26 ottobre 2025 alle ore 15 presso il Mapei Stadium. SASSUOLO VS ROMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani si stanno confermando la migliore neopromossa della massima serie, avendo conquistato dieci punti in sette partite. Con 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, la squadra di Grosso è l’unica che vanta una differenza reti pari a 0. Nell’ultimo turno è arrivato un buon pareggio nello scontro diretto contro il Lecce. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
