Sassuolo-Roma domenica 26 ottobre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici I giallorossi puntano alla testa

La Roma fa visita al Sassuolo al Mapei per mettersi alle spalle gli ultimi risultati negativi, sia in campionato che in Europa League. Il match è valevole per l’ottavo turno di Serie A e i giallorossi intendono ripartire dopo lo stop interno contro l’Inter. La squadra di Gian Piero Gasperini può contare sul perfetto ruolino . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sassuolo-Roma (domenica 26 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. I giallorossi puntano alla testa

