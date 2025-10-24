Sarri Lazio alta tensione a Formello

L'addio resta sul tavolo. Il tecnico ha dato un ultimatum alla società altrimenti sarà separazione. L'allenatore toscano di aspetta delle risposte dalla società entro gennaio. A Formello si respira un'aria elettrica. I rapporti tra Lotito, Sarri e Fabiani appaiono oggi contrapposti, nonostante i sorrisi e le dichiarazioni di circostanza che cercano di mascherare la realtà dei fatti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non c'è stato alcun incontro ufficiale tra i tre protagonisti, e nemmeno il tanto atteso faccia a faccia chiarificatore tra Sarri e il direttore sportivo.

