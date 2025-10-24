Sarri Lazio alta tensione a Formello L’addio resta sul tavolo Il tecnico ha dato un ultimatum alla società altrimenti sarà separazione

Sarri Lazio: tensioni e mercato, il futuro del tecnico al vaglio. L’allenatore toscano di aspetta delle risposte dalla società entro gennaio A Formello si respira un’aria elettrica. I rapporti tra Lotito, Sarri e Fabiani appaiono oggi contrapposti, nonostante i sorrisi e le dichiarazioni di circostanza che cercano di mascherare la realtà dei fatti. Secondo quanto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sarri Lazio, alta tensione a Formello. L’addio resta sul tavolo. Il tecnico ha dato un ultimatum alla società altrimenti sarà separazione

Altri contenuti sullo stesso argomento

? Per la Juve bonus finiti: con la Lazio è decisiva. E Sarri ne perde un altro - facebook.com Vai su Facebook

#Sarri e il retroscena con la #Lazio: in estate ha firmato due contratti, uno a giugno e uno luglio ? - X Vai su X

Sarri Lazio, il clima è sempre più elettrico: i rapporti si confermano molto tesi e una rottura non è da escludere. Sarà decisiva una cosa - Sarri Lazio, aria di tensione a Formello: il futuro si gioca tra campo e mercato. Da lazionews24.com

Sarri Lazio, il tecnico chiede certezze, ma non basta: divergenze su acquisti e cessioni, tra nomi sacrificabili e mancate garanzie - Sarri Lazio, il tecnico chiede certezze, ma non basta: divergenze su acquisti e cessioni, tra nomi sacrificabili e mancate garanzie Il rapporto tra Maurizio Sarri e la dirigenza della Lazio si è incri ... Riporta lazionews24.com

Malore Sarri dopo Lazio-Torino: come sta ora - Le condizioni di Maurizio Sarri tengono in ansia i tifosi della Lazio e non solo: come sta ora l'allenatore biancoceleste ... Si legge su calciomercato24.com