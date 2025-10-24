Sarkozy il detenuto senza privilegi ma con la scorta che fa arrabbiare i magistrati e la penitenziaria
Da quanto è entrato nella prigione della Santé, a Parigi, martedì scorso, Nicolas Sarkozy è sotto la protezione speciale, 24 ore su 24, sette giorni su sette, di due agenti della polizia, armati, installati nella cella vicina alla sua e che lo seguono ad ogni uscita, ogni volta che gli agenti penitenziari lo accompagnano a fare una passeggiata, in palestra o nella piccola biblioteca che gli è stata messa a disposizione. Non chiedo privilegi, aveva detto l’ex presidente prima dell’incarcerazione. Non gli saranno attribuite condizioni di favore, aveva assicurato il governo. “Volendo paragonarsi a Edmond Dantès e al capitano Alfred Dreyfus, il prigioniero Nicolas Sarkozy gode tuttavia di condizioni di detenzione privilegiate e inedite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
