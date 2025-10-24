A tre anni dall’insediamento del governo Meloni, la fotografia politica del Paese mostra un quadro di sostanziale stabilità, ma con alcune novità significative. Fratelli d’Italia continua a crescere e consolida la propria posizione di forza, mentre nel campo delle opposizioni emergono segnali di fragilità, soprattutto nel Movimento 5 Stelle, alle prese con tensioni interne e risultati elettorali deludenti. Secondo la nuova Supermedia YouTrendAgi, il partito guidato da Giorgia Meloni si conferma saldamente sopra il 30%, guadagnando mezzo punto in due settimane e attestandosi al 30,3%. Un risultato che certifica la tenuta del consenso dopo tre anni di governo e che, in vista delle prossime europee, rafforza ulteriormente la leadership della premier all’interno della coalizione di centrodestra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sarebbe premier”. Sondaggi, chi voterebbero gli italiani oggi: il sondaggio, numeri chiarissimi