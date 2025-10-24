Sarebbe premier Sondaggi chi voterebbero gli italiani oggi | il sondaggio numeri chiarissimi
A tre anni dall’insediamento del governo Meloni, la fotografia politica del Paese mostra un quadro di sostanziale stabilità, ma con alcune novità significative. Fratelli d’Italia continua a crescere e consolida la propria posizione di forza, mentre nel campo delle opposizioni emergono segnali di fragilità, soprattutto nel Movimento 5 Stelle, alle prese con tensioni interne e risultati elettorali deludenti. Secondo la nuova Supermedia YouTrendAgi, il partito guidato da Giorgia Meloni si conferma saldamente sopra il 30%, guadagnando mezzo punto in due settimane e attestandosi al 30,3%. Un risultato che certifica la tenuta del consenso dopo tre anni di governo e che, in vista delle prossime europee, rafforza ulteriormente la leadership della premier all’interno della coalizione di centrodestra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Argomenti simili trattati di recente
Interessante intervista rilasciata da Walter Sabatini che smentisce una sorta di leggenda metropolitana sulla questione relativa agli infortuni: "In Premier League giocano di più con meno infortuni. Direi che sarebbe il caso di migliorare la prevenzione, gli allen - facebook.com Vai su Facebook
L'avventura di Joshua #Zirkzee in Premier League non sta affatto rispettando le aspettative e potrebbe chiudersi già nei prossimi mesi! Il #Como sarebbe tra le squadre che tengono d'occhio la situazione, pronte ad un nuovo grande colpo in entrata - X Vai su X