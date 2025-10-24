Sardegna folgorato da un fulmine mentre fa la doccia | muore un 67enne

Tgcom24.mediaset.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo si era recato nel suo ovile per controllare il bestiame. I familiari non lo hanno visto rientrare a casa e, preoccupati, si sono recati sul luogo. Una volta lì, si sono resi conto di quanto successo e hanno dato l'allarme. Inutili i soccorsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

sardegna folgorato da un fulmine mentre fa la doccia muore un 67enne

© Tgcom24.mediaset.it - Sardegna, folgorato da un fulmine mentre fa la doccia: muore un 67enne

