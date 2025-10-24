Sardegna folgorato da un fulmine mentre fa la doccia | muore un 67enne
L'uomo si era recato nel suo ovile per controllare il bestiame. I familiari non lo hanno visto rientrare a casa e, preoccupati, si sono recati sul luogo. Una volta lì, si sono resi conto di quanto successo e hanno dato l'allarme. Inutili i soccorsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Tragedia a Sant’Anna Arresi, 67enne folgorato da un fulmine mentre è in doccia - La scarica, avvenuta all'esterno, si è propagaga all'interno per conduzione, risultando tragicamente letale per Fernando Pirosu ... Lo riporta cagliaripad.it
Muore folgorato da un fulmine mentre fa la doccia: tragedia a Sant’Anna Arresi - Tragedia durante il temporale che mercoledì sera ha investito il Sulcis: Fernando Pirosu, sessantasettenne di Teulada, ma residente a Sant’Anna Arresi, è morto a causa di una scarica elettrica causata ... Come scrive msn.com
Sant’Anna Arresi, i familiari dell’uomo, originario di Teulada, hanno fatto la triste scoperta - Sant’Anna Arresi Tragedia a Sant’Anna Arresi dove un allevatore 67enne, Fernando Pirosu, originario di Teulada, è morto folgorato mercoledì sera 22 ottobre mentre faceva la doccia in un servizio ... Da lanuovasardegna.it