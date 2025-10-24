Sarcoidosi una malattia infiammatoria rara | ne parla alla Rai il professor Venerino Poletti
Domenica nel Tg1 delle 8, nella rubrica di “Medicina”, si parlerà di sarcoidosi, malattia infiammatoria rara, con il professor Venerino Poletti, direttore dell'Unità operativa di Pneumologia dell'ospedale di Forlì e direttore del Dipartimento di Medicine specialistiche di Forlì - Cesena.Così l'AI. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
