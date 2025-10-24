L’hanno proclamata dottoressa, ma lei non c’era. Il silenzio è pesante nell’aula dove l’ Università di Messina ha conferito la laurea a Sara Campanella. La giovane di 22 anni è morta lo scorso 31 marzo, uccisa dal compagno di corso Stefano Argentino, morto suicida in carcere lo scorso agosto. A ritirare la pergamena del titolo in Tecniche di Laboratorio è stata la mamma di Sara, profondamente commossa. Laurea per Sara Campanella: la famiglia ritira la pergamena. “Un giorno che avevamo sognato assieme, certamente in modo diverso”, ha detto la mamma Maria Concetta Zaccaria. A consegnare la pergamena alla famiglia è stata la rettrice Giovanna Spatari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sara Campanella ha ricevuto la laurea: la mamma ritira la pergamena