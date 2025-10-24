di Raffaella Parisi ’ Gusto della Contemporaneità ’ è il tema della ventesima edizione di Golosaria Milano dal 1° al 3 novembre al padiglione 1 di Fiera Milano Rho. Grande soddisfazione da parte del fondatore e organizzatore Paolo Massobrio per la partecipazione all’edizione di quest’anno di un centinaio di espositori Food&Wine provenienti da tutta Italia. Nello spazio Agorà, che si estende su 17mila metri quadrati, sfileranno mille ristoratori e cuochi per la presentazione della guida IlGolosario Ristoranti 2026, ma anche le migliori botteghe d’Italia recensite sul libro ammiraglio IlGolosario e i 10 Comuni d’Italia virtuosi scelti da Golosaria e Comieco nel segno del gusto e della sostenibilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sapori e profumi. Tutto il gusto di ’Golosaria’