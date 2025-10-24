Sapori d' Autunno a Castel San Giorgio la festa dei prodotti tipici

A Castel San Giorgio si accendono i riflettori sulla quarta edizione di "Sapori d'Autunno", la manifestazione gastronomica che celebra i prodotti della stagione. L'evento, presentato dall'Associazione Santa Barbara, si terrà nel weekend del 24, 25 e 26 ottobre.L'appuntamentoSaranno tre giorni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

