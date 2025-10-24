Sanzioni al petrolio russo perché anche Cina e India hanno bloccato le importazioni E il prezzo del greggio aumenta
Alla fine Trump l’ha fatto: ha preso la decisione shock di sanzionare i due maggiori colossi russi – la società Rosneft, guidata da Igor Sechin, e la Lukoil, che insieme esportano la metà del totale del greggio del Paese, oltre tre milioni di barili al giorno. Era una mossa che temeva di compiere l’ex presidente Biden, che aveva però sanzionato a gennaio la Gazprom Neft e Surgutneftegaz. La Russia, con quasi cinque milioni di barili esportati al giorno, è una delle maggior fonti mondiali di greggio e l’azione statunitense, volta anche a piegare Mosca al tavolo dei negoziati, ha già conseguenze sui mercati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dal gas al petrolio, dai diplomatici alla "flotta ombra", la Ue inasprisce le sanzioni alla Russia Via libera dai 27 Paesi. Kallas: «Putin avrà meno soldi per finanziare la guerra» Link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Le sanzioni degli Stati Uniti nei confronti dei colossi energetici russi riducono l'approvvigionamento marittimo di petrolio. Il Brent avanza mentre i trader prezzano i rischi - X Vai su X
Sanzioni Usa sul petrolio russo, ora cambia tutto: "Non ci sono vie di mezzo, i prezzi del greggio sono destinati a schizzare" - Le nuove sanzioni Usa su Rosneft e Lukoil mettono in crisi l’asse energetico tra Mosca e l’Asia, ma dove andrà a finire tutto il petrolio russo? affaritaliani.it scrive
La rabbia di Putin per le sanzioni di Trump, Pechino blocca l’acquisto di petrolio russo - Le nuove misure contro Mosca e l’invio di altri sistemi Patriot a Kiev annunciati dal tycoon scatenano l’ira del Cremlino. Scrive editorialedomani.it
Trump, sanzioni al petrolio russo di Rosneft e Lukoil - Il presidente Usa: «È ora di mettere fine al conflitto in Ucraina, i colloqui con Putin non servono». Da ilsole24ore.com