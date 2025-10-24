Sanzioni a Russia tre opzioni presentate a Trump | lui ha scelto la via di mezzo

Periodicodaily.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Siete d'accordo con me?". Questo avrebbe chiesto Donald Trump ai suoi più stretti consiglieri mercoledì nello Studio Ovale prima di decidere le ultime mosse nei confronti della Russia di Vladimir Putin. E, secondo fonti del Wall Street Journal, il segretario di Stato Marco Rubio e il capo del Pentagono, Pete Hegseth, hanno concordato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

sanzioni russia tre opzioniSanzioni a Russia, tre opzioni presentate a Trump: lui ha scelto la via di mezzo - Questo avrebbe chiesto Donald Trump ai suoi più stretti consiglieri mercoledì nello Studio Ovale prima di decidere le ultime mosse nei confronti della Russia d ... Da ilfattonisseno.it

Asse Ue-Usa su sanzioni ma i 27 frenano sui beni russi - Gli Usa hanno deciso di imporre sanzioni coi denti sul petrolio russo e l'Europa si affianca con un nuovo pacchetto di misure restr ... Secondo ansa.it

sanzioni russia tre opzioniGuerra Ucraina, dal Consiglio Ue sì alle sanzioni su Mosca. Ma niente accordo sugli asset russi - Luce verde al 19° pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia, ma a sorpresa si torna a frenare sull’utilizzo degli asset di Mosca per finanziare l’Ucraina. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Sanzioni Russia Tre Opzioni