Santuccio e Villa Brandi fine settimana di aperture straordinarie
Fine settimana intenso per i Musei Nazionali di Siena, che propongono eventi interessanti tra la Chiesa del Santuccio, Villa Brandi, la Pinacoteca Nazionale e Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla. Domani quarto e ultimo appuntamento delle ‘Serate al Santuccio. L’arte apre le porte all’arte’, rassegna promossa dai Musei Nazionali di Siena in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo. Danza contemporanea, con due creazioni che mettono in dialogo il linguaggio del corpo con la musica e lo spazio. Si tratta di ‘Forget-me-not’, che nasce da un’idea di Michelle Scappa, coreografia e interpretazione di Michelle Scappa e Lucas Delfino, musica dal vivo di Sandro Manzon, curatela di Silvia Presenti; e di ’Symposium’ di con Davide Valrosso, musica dal vivo di Maurizio Costantini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
