Sant’Antimo confiscati due yacht di lusso da oltre 500mila euro ad affiliato del Clan Aversano
I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, con il supporto dei colleghi del Comando Provinciale di Napoli, hanno eseguito la confisca di due imbarcazioni di pregio, lunghe oltre dieci metri, per un valore complessivo di oltre 500mila euro. Sant’Antimo, confiscati due yacht di lusso da oltre 500mila euro ad affiliato del . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
