Sansovini sulla serie positiva della squadra La Sangiustese sta andando bene ma sono stati fatti solo dei piccoli passi

"Stiamo andando bene, ma non abbiamo ancora fatto nulla se non dei piccoli passi". Marco Sansovini, tecnico della Sangiustese, tira le somme dopo averne assunto un mese fa la guida tecnica. "Sono soddisfatto – aggiunge – della qualità tecnica e umana dei giocatori ben predisposti al lavoro. I risultati si vedono quando si lavora e si sta bene assieme". Domenica la Sangiustese è attesa dal derby col Montegranaro. "Ci aspetta una squadra che ha attaccanti di qualità e fisicità, ha un gioco particolare di rotazioni e bisogna stare attenti a non farsi portare in giro per il campo". In questi giorni il tecnico farà delle raccomandazioni ai giocatori in vista della gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sansovini sulla serie positiva della squadra. "La Sangiustese sta andando bene, ma sono stati fatti solo dei piccoli passi»

