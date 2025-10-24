Sanremo Giovani tra i partecipanti ex Amici X-Factor e attori | l’elenco completo

È stato ufficializzato l’elenco dei 34 cantanti ammessi alle audizioni dal vivo per Sanremo Giovani, edizione 2025. Tra questi vi sono molti ex partecipanti ai talent come Amici e X-Factor oltre che un’attrice. Scopriamo insieme di chi si tratta e in quanti saranno ammessi alla kermesse. Sanremo Giovani, edizione 2025: l’elenco dei 34 cantanti ammessi. Qualche giorno fa, in un collegamento al Tg1, Carlo Conti ha annunciato che a condurre Sanremo Giovani edizione 2025 sarà Gianluca Gazzoli. Ora sono stati annunciati i nomi dei 34 cantanti ammessi alle audizioni dal vivo che si terranno presso la Sala A di Via Asiago. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

