. La Rai ha svelato l’elenco dei 34 selezionati per le audizioni di Sanremo Giovani 2025: tra gli artisti spiccano nomi provenienti da Amici e X Factor. La Rai ha ufficialmente svelato la lista dei 34 artisti che parteciperanno alle audizioni per la nuova edizione di Sanremo Giovani 2025. Scorrendo l’elenco, emergono numerosi volti già noti al grande pubblico, provenienti soprattutto dai talent show X Factor e Amici. Di seguito, presentiamo l’elenco completo dei convocati. Sono stati quindi scelti i 34 cantanti che si contenderanno un posto nelle audizioni di Sanremo Giovani. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Sanremo Giovani: non indovinerai mai chi c’è