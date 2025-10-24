Sannio Valley per il Linux Day 2025 | innovazione libertà e formazione digitale a Benevento

Tempo di lettura: 2 minuti Anche quest’anno Sannio Valle y rinnova il proprio impegno per la diffusione della cultura open e della conoscenza condivisa partecipando al Linux Day 2025, la manifestazione nazionale dedicata al software libero e all’innovazione collaborativa, giunta alla XIV edizione beneventana. L’evento, organizzato da LILiS – Laboratorio per l’Informatica Libera Sannita, con il patrocinio dell’Università degli Studi del Sannio e di Sannio Valley, si terrà sabato 25 ottobre alle ore 15:00 presso l’Aula 51S del Complesso Sant’Agostino (Via De Nicastro, Benevento). Esperti relatori, insieme a docenti universitari e professionisti del settore, affronteranno temi di grande attualità: dal Kernel Linux alla sicurezza e performance dei sistemi, dal cloud open source alle applicazioni di AI e Data Science. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sannio Valley per il Linux Day 2025: innovazione, libertà e formazione digitale a Benevento

