Sanità il piano assunzioni | Entrati già in ducento ma ci sono medici introvabili
Perugia, 24 ottobre 2024 – Duecento assunzioni su settecento effettuate. Ma il vero problema è che non si trova un medico di Pronto soccorso neanche a ricoprirlo d’oro. La sintesi del Piano assunzioni in Sanità (711 ne sono previste entro l’anno) è tutta qui. A farla ieri la governatrice, Stefania Proietti, che ha risposto in Consiglio a un’interrogazione di Fratelli d’Italia che ha chiesto proprio a che punto sta la questione. “Al 30 settembre – ha detto la presidente –, sono state reclutate già 200 delle 711 unità di personale. In particolare sono così suddivise: per l’ Azienda ospedaliera di Perugia 55 unità, di cui 28 unità di personale dirigente, 27 del comparto; per l’Azienda ospedaliera di Terni 35 unità, 7 di personale dirigente e 28 del comparto; per l’Usl 1, 31 unità, di cui 15 di personale dirigente e 16 del comparto; per l’Usl 2, 79 unità, di cui 30 di personale dirigente e 49 del comparto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
