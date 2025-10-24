Sanità Foce | Bene approvazione nuovi Lea ora vigilare su applicazione
(Adnkronos) – "Apprendiamo con grande soddisfazione che i nuovi Lea-Livelli essenziali di assistenza, su cui Foce ha fornito al ministero della Salute la sua collaborazione clinico-scientifica, sono stati approvati dalla Conferenza Stato-Regioni. Il via libera purtroppo arriva dopo uno stallo di circa 2 anni. Il complesso di questi provvedimenti dovrà ora pervenire alle Commissioni parlamentari . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Miasmi alla Foce, il Comune chiama Asl 3: «Servono ulteriori verifiche sanitarie» https://genovaquotidiana.com/2025/10/22/miasmi-alla-foce-il-comune-chiama-asl-3-servono-ulteriori-verifiche-sanitarie/… - X Vai su X
MIASMI ALLA FOCE: ASSESSORA PERICU CHIEDE AD ASL 3 ULTERIORI VERIFICHE. “INDAGINI IN CORSO. SITUAZIONE SEGUITA CON ATTENZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI: AUSPICHIAMO UNA PROSSIMA SOLUZIONE” «Mentre sono in co - facebook.com Vai su Facebook
Sanità, Foce: "Bene approvazione nuovi Lea, ora vigilare su applicazione" - Gli oncologi, cardiologi e ematologi:"Finalmente dopo 2 anni di stallo arriva un aggiornamento" ... Si legge su adnkronos.com