Sanità Faraone | Ad Agrigento malati oncologici senza cure presento esposto
“Ad Agrigento chi si ammala di cancro deve sperare che una macchina non si guasti. Nella provincia, che conta oltre 430 mila abitanti, esiste un solo acceleratore lineare per i trattamenti di radioterapia, vecchio, sottoposto a doppi turni e a continui guasti. Ogni volta che si ferma, si. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Scusate se insisto sulla sanità. Ma davvero non sopporto che su un tema così delicato il governo Meloni pensi di poter prendere in giro gli italiani. In legge di bilancio hanno truccato i conti, e pure male. Prendono un aumento già deciso l’anno scorso, tra l’altro - X Vai su X
Scusate se insisto sulla sanità. Ma davvero non sopporto che su un tema così delicato il governo Meloni pensi di poter prendere in giro gli italiani. In legge di bilancio hanno truccato i conti, e pure male. Prendono un aumento già deciso l’anno scorso, tra l’altro - facebook.com Vai su Facebook
Faraone, ad Agrigento malati oncologici senza cure, esposto - Nella provincia, che conta oltre 430 mila abitanti, esiste un solo acceleratore lineare per i trattamenti di radiote ... Lo riporta ansa.it
Agrigento, senza climatizzatori il reparto dei malati Covid - Positivi al Covid e ricoverati all'ospedale di Agrigento, i malati si ritrovano in un reparto privo di climatizzatori in questi giorni di temperature roventi. Da tgcom24.mediaset.it