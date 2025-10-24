Sanità Faraone | Ad Agrigento malati oncologici senza cure presento esposto

“Ad Agrigento chi si ammala di cancro deve sperare che una macchina non si guasti. Nella provincia, che conta oltre 430 mila abitanti, esiste un solo acceleratore lineare per i trattamenti di radioterapia, vecchio, sottoposto a doppi turni e a continui guasti. Ogni volta che si ferma, si. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

