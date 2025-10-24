Sanità e welfare dialogo con Ausl e sindacati

I lavori della Conferenza economica del Circondario, che dopo una mattinata dedicata all’attrattività, alla manifattura e alle infrastrutture, sono proseguiti ieri pomeriggio con i focus su turismo-commercio e agricoltura-territorio, si concluderanno oggi. All’auditorium dell’Osservanza, a partire dalle 9, si parlerà di qualità della vita, sanità, welfare e casa. Alla tavola rotonda, moderata dalla giornalista Lara Alpi (Sabato Sera) parteciperanno Francesca Marchetti (sindaca delegata del Circondario), Agostina Aimola (direttrice generale dell’Ausl), Veronica Gioiellieri (presidente dell’Asp), Luca Dal Pozzo (vicepresidente Confcooperative Emilia-Romagna), Stefano Moni (segretario Cgil Imola), Gaetano Lombardo (responsabile di zona Cisl Imola) e Giuseppe Rago (coordinatore locale della Uil). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sanità e welfare, dialogo con Ausl e sindacati

Approfondisci con queste news

Prevenzione della salute: il ruolo della sanità privata e del welfare. Focus al Centro Medica - facebook.com Vai su Facebook

Welfare sanitario, la bresciana Bifin passa a Edge Group - X Vai su X

Welfare per personale Ausl: "Voucher esentasse per 5.500 dipendenti" - Il 97% sceglie i cosiddetti voucher tax free spendibili per figli, anziani, cultura, sport e fondi pensione. Riporta ilrestodelcarlino.it

Ausl Irccs, 1,2 milioni per il welfare aziendale - È del 94% la quota di dipendenti dell’Ausl Irccs di Reggio Emilia che ha aderito al welfare integrativo e che a fine agosto godrà di una somma detassata fruibile in rimborsi per servizi o in buoni ... Come scrive ilrestodelcarlino.it