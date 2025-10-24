Sanità di prossimità e innovazione | esperti a confronto sul futuro dell’assistenza territoriale
Saranno l’assistenza territoriale e l’innovazione tecnologica i temi al centro del convegno “Medicina di prossimità: risposte nuove per bisogni complessi”, in programma il 28 ottobre alle ore 15 a Palermo, durante la V edizione di ExpoMedicina, il Salone Euromediterraneo dell’Innovazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondisci con queste news
Torquato Esposito candidato alla Regione: priorità alla sanità di prossimità - facebook.com Vai su Facebook