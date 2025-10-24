Sanità brindisina Fp Cgil | Bene il confronto ma sono problemi noti da anni

Brindisireport.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - La Fp Cgil di Brindisi accoglie positivamente la proposta dell'Ordine dei Medici di un confronto pubblico sulla sanità brindisina (qui l’articolo a riguardo), con i candidati alla presidenza regionale Antonio Decaro e Luigi Lobuono. Ma le criticità denunciate sono già state oggetto di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Gaza: Fp Cgil aderisce a 'Luci su Palestina', sciopero e manifestazione 25/10 - La Funzione pubblica della Cgil aderisce al flash mob 'Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza', promosso dalla rete delle operatrici e degli operatori ... Secondo ilsole24ore.com

Fp Cgil, 'impiegati precari del post-sisma siano stabilizzati' - La Fp Cgil Marche chiede alla Regione e al governo di stabilizzare il personale precario impiegato nella ricostruzione post sisma 2016 nei comuni e nelle province marchigiane. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Brindisina Fp Cgil