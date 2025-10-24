Sangiuliano ha rischiato di essere incandidabile in Campania per un errore nella lista | l' avevano fatto nascere nel 1862

Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, per qualche ora è stato un ultracentenario. Nella lista di Fratelli d’Italia presentata stamattina a Napoli, il suo anno di nascita non era 1962 ma 1862. Cent’anni in più. Un refuso d’epoca. Un errore autentico, certificato, finito nelle carte ufficiali e poi corretto in extremis. Ma quanto basta per trasformare la lista che doveva mostrare efficienza in una gag da archivio notarile. Alle otto del mattino, i nuovi commissari del partito, Marta Schifone e Sergio Rastrelli, si erano vantati di essere stati i primi a consegnare la documentazione in Tribunale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Sangiuliano ha rischiato di essere incandidabile in Campania per un errore nella lista: l'avevano fatto nascere nel 1862

