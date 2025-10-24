Aveva senso riadattare la saga di romanzi di Salgari, cinquant’anni dopo la serie Rai che rese celebre il personaggio? Vi rispondiamo dopo aver visto i primi due episodi in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, aspettando la messa in onda della serie del 1° dicembre 2025 su Rai1 e poi su Disney+. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Sandokan è finalmente tornato e la serie con Can Yaman (che abbiamo visto in anteprima) diverte e intrattiene