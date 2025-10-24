San Vitaliano incidente sul lavoro | titolare ditta precipita da 7 metri e muore

Tragedia a San Vitaliano, in provincia di Napoli. Vincenzo Bolero, 68 anni, geometra e imprenditore originario di Marigliano, ha perso la vita questa mattina in un drammatico incidente sul lavoro. L’uomo è precipitato da un’altezza di oltre sette metri mentre si trovava in un cantiere di via Ponte delle Tavole, nei pressi del distributore di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

