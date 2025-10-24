San Vitaliano incidente sul lavoro | muore geometra di 68 anni caduto da sette metri
La vittima è il titolare di una ditta edile di Marigliano. L’uomo stava effettuando un sopralluogo in un cantiere di un distributore di carburante a San Vitaliano. Indagini in corso. Tragedia sul lavoro questa mattina a San Vitaliano, in provincia di Napoli. Un uomo di 68 anni, geometra originario di Marigliano e titolare di una . 🔗 Leggi su 2anews.it
