La vittima è il titolare di una ditta edile di Marigliano. L’uomo stava effettuando un sopralluogo in un cantiere di un distributore di carburante a San Vitaliano. Indagini in corso. Tragedia sul lavoro questa mattina a San Vitaliano, in provincia di Napoli. Un uomo di 68 anni, geometra originario di Marigliano e titolare di una . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - San Vitaliano, incidente sul lavoro: muore geometra di 68 anni caduto da sette metri