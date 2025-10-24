San Vitaliano cade da 7 metri nel cantiere | morto titolare ditta
Tempo di lettura: < 1 minuto Un altro morto sul lavoro nella provincia di Napoli. Questa mattina i carabinieri della stazione di San Vitaliano e del radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Ponte delle tavole, per un incidente mortale sul lavoro. Il titolare di una ditta, durante un sopralluogo in un cantiere attivo nell’area di un distributore di carburante, è precipitato da oltre 7 metri. Il 68enne è morto sul colpo. Indagini in corso per chiarire dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
Roma, bimbo cade da un balcone al terzo piano: è in gravi condizioni. L’infermiera che per prima lo ha soccorso: “Esperienza terribile”: “Quello che ho visto martedì è qualcosa di terribile, che non si augura a nessuno. Ho prestato il primo soccorso a Rocco co - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sul lavoro a San Vitaliano: titolare di una ditta precipita per 7 metri, morto sul colpo - Questa mattina i carabinieri della stazione di San Vitaliano e del radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Ponte delle tavole ... Riporta ilmattino.it
Incidente mortale sul lavoro a San Vitaliano: imprenditore precipita da 7 metri - Tragedia questa mattina a San Vitaliano, dove un imprenditore di 68 anni è morto in un incidente sul lavoro. Come scrive vocedinapoli.it