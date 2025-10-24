San Vitaliano cade da 7 metri nel cantiere | morto titolare ditta

Tempo di lettura: < 1 minuto Un altro morto sul lavoro nella provincia di Napoli. Questa mattina i carabinieri della stazione di San Vitaliano e del radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Ponte delle tavole, per un incidente mortale sul lavoro. Il titolare di una ditta, durante un sopralluogo in un cantiere attivo nell’area di un distributore di carburante, è precipitato da oltre 7 metri. Il 68enne è morto sul colpo. Indagini in corso per chiarire dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

