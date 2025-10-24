San Siro nessun pericolo sui ricorsi | cosa filtra dopo il passaggio da Oaktree a Brookfield
Inter News 24 San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. Il passaggio del controllo da Oaktree a Brookfield è un processo in corso dal 2019 e, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, non avrà alcun impatto sulle sorti dell’ Inter. Nonostante le voci che si sono susseguite, il trasferimento di proprietà non influenzerà la gestione della squadra. La vicenda è stata ulteriormente alimentata dalle azioni legali dell’avvocato Braghò, che ha recentemente scritto al Comune di Milano e al notaio incaricato dell’atto di compravendita per sollevare dei dubbi sulla questione del nuovo San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com
