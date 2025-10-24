San Siro Inter via libera dalla Giunta per la cessione dello stadio ai nerazzurri e al Milan | il comunicato

Inter News 24 e i dettagli. Arriva un via libera fondamentale dalla Giunta del Comune di Milano per il progetto del nuovo stadio. Palazzo Marino ha infatti approvato lo schema di convenzione quadro e gli indirizzi di dettaglio per perfezionare la compravendita dell’area di San Siro, compreso l’attuale stadio “Giuseppe Meazza”, a seguito della proposta presentata congiuntamente da A.C. Milan e F.C. Internazionale Milano. Dettagli del progetto e rigenerazione urbana. La convenzione disciplina gli obblighi dei club (che agiranno tramite un veicolo societario controllato) e le modalità di trasformazione dell’intera area, definita “Grande Funzione Urbana San Siro” (GFU). 🔗 Leggi su Internews24.com

