San Siro accoglie il Pisa al Franchi va in scena il derby dell’Appennino

Si parte questa sera a San Siro, dove il Milan capolista di Massimiliano Allegri ospita il Pisa di Alberto Gilardino, in una sfida che mancava dal 1991. I rossoneri, forti dei 16 punti in classifica e reduci dal successo contro la Fiorentina, arrivano all’appuntamento con una difesa ritrovata e una mentalità vincente. Per il Pisa, è una partita che profuma di storia. La nota amara arriva dai 4.000 tifosi nerazzurri rimasti a casa dopo gli scontri interni che hanno portato al divieto di trasferta. Alla vigilia, Gilardino ha parlato con rispetto ma senza paura: “Scendere in campo a San Siro è un orgoglio enorme. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it