San Sebastiano al Vesuvio | Trascina il cane per quasi 6 chilometri con una catena a strozzo mentre lei è in sella alla e bike

Denunciati due uomini per maltrattamento e abbandono dopo il drammatico salvataggio di Bella, pastore tedesco trascinato per oltre 5 km a San Sebastiano al Vesuvio.. Ha le zampette completamente insanguinate, delle abrasioni evidenti sui polpastrelli ustionati ed è esausta. Sono queste le condizioni atroci in cui si presenta un cane razza pastore tedesco ai carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio che sono intervenuti a piazza della Repubblica nel centro della cittadina a sud di Napoli. A chiamare un cittadino che è intervenuto. Sono circa le 21. Un uomo è in sella a una e bike e percorre via Libertà direzione piazza della Repubblica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

