San Sebastiano al Vesuvio cane trascinato con catena a strozzo per sei chilometri | due denunce

Nel Napoletano, un pastore tedesco di nome “Bella”, di cinque anni, è stato trascinato per circa sei chilometri da un uomo in bicicletta mentre era legato con una catena a strozzo. L’animale è stato trovato dai Carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio in piazza della Repubblica, con le zampe insanguinate e evidenti abrasioni . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - San Sebastiano al Vesuvio, cane trascinato con catena a strozzo per sei chilometri: due denunce

News recenti che potrebbero piacerti

https://www.vesuvianonews.it/san-sebastiano-al-vesuvio-liceo-di-giacomo-dalle-interviste-on-the-road-al-tg-tutto-come-in-una-vera-redazione/ - facebook.com Vai su Facebook

San Sebastiano al Vesuvio, dogsitter in bici trascina il cane in catena per 6 km - L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti a abbandono di animale assieme al proprietario del pastore tedesco ... rainews.it scrive

Trascina il cane per 6 chilometri con la bici elettrica: denunciati dog sitter e proprietario, orrore a San Sebastiano al Vesuvio - Il cane, "Bella", è stato trovato con piaghe sulle zampe, i polpastrelli bruciati dall’asfalto e il corpo coperto di sangue ... Da fanpage.it

San Sebastiano, trascina un cane per 6 chilometri mentre guida una bici elettrica: due denunciati - Ha le zampette completamente insanguinate, delle abrasioni evidenti sui polpastrelli ustionati ed è esausta. Da msn.com