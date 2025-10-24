San Raffaele Arcangelo | Patrono dei Viaggiatori e Guaritore
Chi è San Raffaele Arcangelo?. San Raffaele è menzionato nel Libro di Tobia, uno dei testi deuterocanonici dell'Antico Testamento. È descritto come un messaggero di Dio inviato per guarire Tobia e guidare suo figlio Tobia nel suo viaggio. Il suo nome, che significa "Dio guarisce", riflette il suo ruolo di guaritore e protettore. San Raffaele è spesso rappresentato con un pesce, simbolo del miracolo della guarigione della cecità di Tobia. La sua missione principale, secondo la tradizione, è quella di portare la guarigione fisica e spirituale. La sua intercessione è invocata per protezione durante i viaggi e per la guarigione da malattie fisiche e spirituali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
29 Settembre 2025, Festa di San Michele Arcangelo nella Chiesa di Sant'Adoeno, Bisceglie.? AUGURI A CHI PORTA I NOMI DEGLI ARCANGELI MICHELE, RAFFAELE E GABRIELE - facebook.com Vai su Facebook
San Raffaele Arcangelo: Patrono dei Viaggiatori e Guaritore - San Raffaele è stato riconosciuto come santo per la sua apparizione nel Libro di Tobia e per i miracoli attribuiti alla sua intercessione. Scrive quotidiano.net
San Raffaele, onomastico oggi 24 ottobre/ L’Arcangelo ‘guaritore’, patrono dei medici - San Raffaele, oggi 24 ottobre l'onomastico dell'Arcangelo che soccorre e guarisce: la storia, la festa "anticipata" e il patrono dei medici In origine San Raffaele veniva festeggiato dalla Chiesa ... Lo riporta ilsussidiario.net
Oggi 24 ottobre non è San Raffaele, ma la tradizione lo consacra - Questo segna le profonde radici della tradizione cattolica che colloca santo patrono di oggi 24 ottobre San Raffaele ... Segnala it.blastingnews.com