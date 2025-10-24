San Raffaele Arcangelo | Patrono dei Viaggiatori e Guaritore

Chi è San Raffaele Arcangelo?. San Raffaele è menzionato nel Libro di Tobia, uno dei testi deuterocanonici dell'Antico Testamento. È descritto come un messaggero di Dio inviato per guarire Tobia e guidare suo figlio Tobia nel suo viaggio. Il suo nome, che significa "Dio guarisce", riflette il suo ruolo di guaritore e protettore. San Raffaele è spesso rappresentato con un pesce, simbolo del miracolo della guarigione della cecità di Tobia. La sua missione principale, secondo la tradizione, è quella di portare la guarigione fisica e spirituale. La sua intercessione è invocata per protezione durante i viaggi e per la guarigione da malattie fisiche e spirituali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

