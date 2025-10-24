San Nicola Manfredi Comitato Promotore Lista Civica | Un uomo solo al comando

Tempo di lettura: 4 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Serafino De Bellis, componente del costituendo Comitato Promotore Lista Civica. Di recente, si è animata una vivace discussione sul personale dipendente del comune di San Nicola Manfredi. Mi è sembrato necessario, quindi, intervenire sul punto, anche alla luce della recente approvazione di una modifica al PIAO 20252027. Dal 2021 ad oggi l’organico è passato da 13 a 4 dipendenti: due funzionari di Vigilanza e due operatori esperti. Prima troppi (forse), oggi in numero assolutamente insufficiente per poter adempiere compiutamente ai vari compiti istituzionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

