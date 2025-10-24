San Lazzaro | viabilità modificata per Quartieri in Festa
Domenica 26 ottobre, in occasione dell'ultima tappa di Quartieri in Festa al Quartiere San Lazzaro, sono previste alcune modifiche alla viabilità Dalle 07:00 alle 23:00:In Via Emilia Est – da rotatoria Via MantovaV.le Partigiani d’ItaliaStr. Zarotto (esclusa) a Strada Quarta inclusa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
