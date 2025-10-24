San Francisco in centinaia in piazza contro la politica sull' immigrazione di Trump
Centinaia di persone in piazza a San Francisco per una marcia e una manifestazione contro la politica sull'immigrazione del presidente Donald Trump. La manifestazione all'Embarcadero Plaza, vicino al Ferry Building, fa parte di una giornata di mobilitazione nella Bay Area, che include una manifestazione a Coast Guard Island, ad Alameda, dove i manifestanti si sono scontrati con la polizia e gli agenti federali. All'inizio della giornata, Trump aveva annunciato di aver annullato il piano di inviare agenti federali a San Francisco dopo aver parlato con il sindaco Daniel Lurie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
