Samsung prepara un sistema di notifiche più intelligente per la One UI 8.5
Sembra che Samsung stia lavorando a una nuova gestione avanzata delle notifiche per la prossima versione della One UI L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
News recenti che potrebbero piacerti
Samsung prepara un Galaxy S26 Ultra “arancione” al posto del nero: è il nuovo trend dei top di gamma? https://ispazio.net/2150029/samsung-galaxy-s26-ultra-cosmic-orange-leak… - X Vai su X
Stando alle ultimissime indiscrezioni, Huawei si prepara a lanciare sul mercato il suo smartphone 'Air' super sottile per competere con Apple e Samsung. - facebook.com Vai su Facebook
Samsung invia una strana notifica dal sistema “Trova dispositivo personale” - Diversi utenti Samsung in tutto il mondo hanno ricevuto una misteriosa notifica sui loro dispositivi durante la notte, notifica che farebbe parte di un test interno andato male. Scrive iphoneitalia.com
Samsung si "ispira" ad Apple per le notifiche di One UI 8.5 - 5 introduce importanti novità per i telefoni Samsung, inclusa una funzione di notifica simile a quella di iPhone tra le nuove aggiunte. Come scrive tomshw.it
Samsung si "ispira" ad Apple per le notifiche di One UI 8.5 - L'intelligenza artificiale sta conquistando anche le notifiche degli smartphone Samsung, con l'arrivo di una funzionalità che promette di riassumere automaticamente i messaggi più lunghi e le ... Segnala msn.com